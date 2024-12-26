Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası, aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.



Buna göre aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine indi.



12 ay sonrası için enflasyon beklentisi reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.