Vatandaşın enflasyon beklentisi sınırlı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı.



Buna göre, martta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6'ya geriledi.

Reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 41,1'e gerileyen enflasyon beklentileri, hane halkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 3 puan artarak, yüzde 31,3 oldu.