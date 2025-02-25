Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, şubat ayı sektörel enflasyon beklentisi araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Buna göre şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.



Aynı dönemde piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine geriledi.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.