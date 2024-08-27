Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Hanehalkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ağustos ayında yüzde 73,1 olarak açıklandı. Temmuz ayında beklentiler yüzde 72 civarında kaydedilmişti.



Merkez Bankası'nın ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geriledi.



Reel sektörün enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 53,8'e indi.



Hanehalkının beklentisi ise 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesine yükseldi.