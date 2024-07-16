Venedik'e 2,2 milyon euro ayakbastı parası

Dünyada en fazla turist çeken yerlerden biri İtalya'nın Venedik kenti...



Kent sakinleri bu durumdan şikayetçi...



Kalabalığın yaşamlarını zorlaştırdığını dile getiriyorlar.



Bu nedenle kente nisan ayında deneme amaçlı "ayakbastı ücreti" getirildi.



Günübirlik gelen turistlerden 5 euro ücret alınmaya başlandı.



Ücret uygulaması için, 25 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında 29 gün seçildi.

NE KADAR GELİR ELDE EDİLDİ?



Yerel basının hesaplamasına göre bu dönemde kente 440 bin kişi günübirlik seyahat etti.



Turistlerden toplamda 2 milyon 200 bin euro gelir elde edildi.



Rakamlar gösteriyor ki, Venedik'e girişin ücretli olması önemli bir fark yaratmadı.



Düzenlemenin amacı, şehirdeki yoğunluğu azaltmaktı.



Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, daha önce bu yönde açıklama yapmıştı: "Şehir sakinleri, çalışanlar ve öğrenciler için kenti yaşanabilir kılmak istiyoruz"



Ancak turist sayısında daha önceki dönemlere göre önemli değişim olmadı.

UYGULAMAYA ELEŞTİRİLER



Uygulamaya pek çok eleştiri de yapılıyor.



Giriş ücretinin Venedik'i bir eğlence parkına dönüştürüldüğü belirtiliyor.



Ayrıca özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiği savunuluyor.



Giriş ücretlerinin nasıl harcanacağı konusunda da belirsizlik devam ediyor.



Başkan Brugnaro ise,, bu sorunların adım adım aşılacağını dile getiriyor.



Venedik'e giriş gelecek yıldan itibaren tamamen ücretli olacak.

