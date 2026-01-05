Venezuela operasyonu dolara güç kazandırdı

ABD'nin karşılıksız bastığı trilyonlarca doları toplama çabaları yapılan operasyonlarla kendini göstermeye başladı. Dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olan Venezuela'ya ABD operasyon gerçekleştirdi ve devlet başkanı Maduro, New York'a getirildi.

Karşılıksız basılan dolarların yarattığı enflasyonu önlemek ve dolarların ABD ekonomisine kazandırılması için Venezuela'daki petrol rezervlerinin ABD lehine kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Dolar endeksi 98,5'in üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını değerlendirirken, bu hafta Federal Rezerv politikasını etkileyebilecek önemli ABD ekonomik verilerine odaklandı. Hafta sonu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan ABD askeri operasyonu, yeni jeopolitik endişeleri körükledi, ancak piyasalar üzerindeki etkisi şu ana kadar sınırlı kaldı.

Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak Aralık ayı istihdam raporunun yanı sıra JOLTS ve ADP istihdam verileri, ISM PMI'ları ve Michigan tüketici güven endeksini yakından takip ediyor. Piyasalar şu anda Fed'in yalnızca bir faiz indirimi öngörmesine rağmen, bu yıl iki ABD faiz indirimi bekliyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay içinde bir sonraki Fed başkanını seçmesi bekleniyor ve bu kişinin muhtemelen Trump'ın düşük borçlanma maliyetleri çağrısını destekleyeceği tahmin ediliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,0275 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,0232 lira, en yüksek de 43,0524 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,0345 liradan alıcı buluyor.