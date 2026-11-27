Amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39'dan yıllık yüzde 29'a düşürüldü. Gecikme faizi de yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmî Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı.

Tebliğe göre, yayım tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayım tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına , müracaat tarihinden Tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için o dönemde geçerli olan oran uygulanacak. Yayım tarihinden itibaren ise yıllık yüzde 29 oranı geçerli olacak.

Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının Tebliğin yayımından sonra ödenecek taksitlerine yeni oranın nasıl uygulanacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği'ndeki açıklamalara göre belirlenecek.

GECİKME ZAMMI ORANI DA DÜŞTÜ

Gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,2 olarak belirlendi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.