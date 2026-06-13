Vergi borcu taksitlendirmede yeni dönem

13.06.2026 09:02

Vergi borcu taksitlendirmede yeni dönem
Anadolu Ajansı

Kararla birlikte 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek.

AA
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Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar yükseltildi.

Vergi borcu olanları ilgilendiren yeni bir karar alındı.

 

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar artırıldı.

 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre, mükelleflerin borçlarını taksitler halinde ödemesini kolaylaştırmak amacıyla teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

 

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

 

Bu kararla birlikte 10 milyon liraya kadar olan borçlarda taksitlendirme için herhangi bir teminat istenmeyecek.

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