Vergi diliminde düzenleme talebi

İSO Başkanı Bahçıvan'dan vergi dilimlerinin güncellenmesi önerisi geldi. Bahçıvan, "vergi dilimlerindeki düzeltme sosyal barışa katkı sağlayacaktır" dedi.

Vergi diliminde düzenleme talebi

dilimlerinin çalışanların en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla mücadele döneminde küçük dokunuşların önem arz edeceğini söyledi.

Bahçıvan "çalışanın muhasebesi diye adlandıracağımız vergi dilimlerindeki düzeltmenin katkısı olacağını öneriyoruz." dedi.

Bahçıvan, vergi dilimlerinin güncellenmesinin sosyal barışa katkı sağlayacağını, belli sektörlerdeki istihdam yükünü bir morale dönüştürebileceğini kaydetti.

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