Vergi incelemelerinde rekor gelir

Vergi denetim kurulu da geçen yıl kayıt dışılıkla mücadelede tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

İnceleme, izaha davet, gözetim ve teftiş gibi yollarla yapılan denetimler sonucu 748 milyar liralık matrah farkı, 294 milyar liralık vergi ve ceza tutarı kayda geçti.

Yapılan incelemelerle yaklaşık 469 milyar lira matrah farkı üzerinden 101,6 milyar lira vergi ve 172,6 milyar lira ceza rakamına ulaşıldı.

Daha önce incelenmemiş mükelleflere odaklanıldı. Verilere göre incelenen her 4 mükelleften 3'ü, son 5 yıldır ilk kez bu kapsama alınmış oldu.

51 BİN MÜKELLEF İZAHA ÇAĞIRILDI

Geçen yıl izaha davet edilen mükellef sayısı önceki yıla göre üç kat artışla 51 bin 356 oldu. Bu yolla alınan vergi 6,3 milyar liranın üzerine çıktı.

Gözetim ve uyum programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Vergi matrahında 136,8 milyar lira tutarında artış elde edildi.

Ayrıca 31 bin 309 mükellefin düzeltme beyannamesi vermesi sağlandı.

“ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu çizginin önümüzdeki dönemde de korunacağıın söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede tüm denetim araçlarını birbirini tamamlayacak şekilde kurgulayarak önemli mesafe katettik. Vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz