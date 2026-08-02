Vergi incelemesine yeni uygulama. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, devreye alacağı İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak.

Bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerinin kolaylaştırılması, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve dijital denetim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: AMACIMIZ CEZA ÖNCESİ VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, “Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak.” diye konuştu.