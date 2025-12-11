Vergi kaçıran taksi sahipleri denetime girdi

GERÇEK USULDE VERGİYE GEÇECEKLER



Yılbaşında devreye girecek olan vergi düzenlemesiyle birlikte taksici esnafı tedirgin oldu. Basit usulden gerçek usule geçecek olan ticari taksiler vergi yükü altında kontak açamaz hale gelebilir.

Taksilere ödeme kaydedici cihazın da konulması şartı nedeniyle taksimetrede yazan tutar yolculuğun bittiği anda yazarkasadan otomatik olarak fiş verecek ve bu tutar da vergiye direkt yansıyacak.



ŞOFÖRÜN KAZANCININ VERGİSİNİ DE PLAKA SAHİBİ ÖDEYECEK

Taksilerle ilgili düzenlemeler yeterli olmadığı ve denetlenmediği için uygulamalarda karışıklık yaşanabiliyor. Taksileri, taksi plaka sahibi, şoför ya da taksiyi galeriden kiralayan kiracı ve şoför kullanabiliyor. Taksi plakası kiralamak yasa dışı bir eylem olsa da bu işlem gerçekleştiriliyor.

Günümüzde taksinin elde ettiği gelire ilişkin vergi, ister kiracı olsun ister şoför olsun plaka sahibi tarafından ödeniyor.

Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte şoförün kazancıdan, kiracının kazancıdan, plaka sahibinin kazancından verilmesi gereken vergiye ilişkin karışıklık olması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak taksi sektörünün otoritelerinin görüşmeler gerçekleştirdiği bilinse de net bir sonuç alınmadı.