Vergi müfettişleri iftarda buluştu

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi tarafından 22 Mart tarihinde Ankara'da düzenlenen iftar programında vergi müfettişleri, bürokrasi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldi.



Vergi incelemeleri, kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi alanlarda aktif görevleri ile adından söz ettiren vergi müfettişleri, beş bini aşkın üyesi bulunan Vergi Müfettişleri Derneği'nin düzenlediği iftar organizasyonunda birlik ve beraberliklerini güçlendirdi.



İftar programına vergi müfettişlerinin bağlı olduğu Vergi Denetim Kurulu'nun başkan ve başkan yardımcıları ile daire başkanlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı genel müdür ve genel müdür yardımcıları, Gelir İdaresi grup başkanları, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü, Yeminli Mali Müşavirler Odası, akademisyenler ve iş dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.



2011 yılında kurulan ve vergi incelemelerinin büyük bir kısmını ifa eden Vergi Denetim Kurulu, son dönemde influencer'ların incelenmesi, haksız rekabet, stokçuluk ve kara para aklama gibi konularda öne çıkmıştı.