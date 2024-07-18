Vergi paketi komisyona geliyor

Kamuoyunun bir süredir gündeminde olan vergi paketi Meclis'e geldi.



Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.

Yeni vergi paketiyle hedeflenen hususlar şu şekilde:

Paket, dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlandı.

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" ilkesiyle hazırlanan paket, vergi cezalarını artırıyor. Vergideki istisnaları kaldırıyor. Kayıt dışılığı önleyecek, vergide adalet ve verimliliği artıracak bir paket olacak.

Paket ile doğrudan vergilerin payının artırılması hedefleniyor.

Düzenlemede dar gelirliden vergi alınmasına yönelik bir çalışma yok.

Başkasına ait POS ve IBAN'ı kullanana ceza kesilecek.

Yap-işlet-devret projelerinde vergi yüzde 25'ten 30'a çıkıyor.

Ödenecek kurumlar vergisi yüzde 10'dan aşağı olmayacak.

Serbest bölgelerde vergi istisnasına sınırlama getiriliyor.

Çok uluslu şirketlere yüzde 15 kurumlar vergisi uygulanacak.

Gelir ile ödenen vergi arasındaki farkın açıklanması istenecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTIYOR



Yurt dışına çıkış harcı 500 TL'ye yükseltilecek.

Emekli çalışanlar için sağlanan 5 puanlık prim desteği bitiyor.