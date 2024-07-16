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Vergi paketi Meclis'e geliyor: Emekli zammı da dahil edilecek

Yeni vergi paketine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Taslağın bugün TBMM'ye sunulması öngörülüyor. En düşük emekli maaş artışına ilişkin düzenlemenin de vergi paketine dahil edilmesi bekleniyor.

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Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına son şekli verildi.

Taslak çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Çok kazanandan çok, dar gelirliye yük getirmeyecek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yapacağız." mesajı doğrultusunda yürütüldü.

Uzun süredir ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan taslağa son şekli verildi. Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın bugün 'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

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Pakette, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesi doğrultusunda hükümler bulunurken, dar gelirlilere yük getirecek bir unsur ise yer almadı.

Taslakta, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ DE DAHİL EDİLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin de vergi paketi içerisinde yer alacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre en düşük emekli maaşının 12 bin lira olması planlanıyor.

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