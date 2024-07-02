Vergi paketi netleşiyor | Yurt dışı çıkış harcında yeni düzenleme: Her yıl artacak

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan vergi paketi çalışmasında sona gelindi.



Pakete göre, uluslararası şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi uygulanması bekleniyor.



Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.



Yap-İşlet-Devlet ve Kamu Özel İşbirliği projelerine kurumlar vergisi 5 puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacak



Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak. Paket özellikle şirketleri ilgilendiriyor.

ÖTV İSTİSNASI



Vatandaşı doğrudan ilgilendiren çoğu madde taslaktan çıkarıldı.



Konut kirasında istisnanın kalkması ve tapuda gerçek bedelle satış yapılması maddeleri yasada yer almayacak.



Yasayla, engellilere araç alımında ÖTV istisnası 5 yıldan 10 yıla yükselecek.



HARCA ZAM GELECEK



Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.



Vergi Uzmanı Abdullah Tolu, yurt dışına çıkış harcının 1500 TL olmasını beklediklerini dile getirip düzenlemede bir maddeye dikkat çekti.



"Maddeye yeni bir düzenleme ekleniyor." ifadelerini kullanan Tolu, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artacağını dile getirdi. Tolu, "Örneğin yeniden değerleme oranı yüzde 50 olarak belirlenirse seneye 2 bin 250 TL olur." diye konuştu.



CEZALAR DA BELLİ OLUYOR



Vergi paketi ile uygulanacak cezalar da belli oluyor.



Başkasının POS cihazını kullananlara 90 bin TL, IBAN'ını kullananlara 30 bin TL-20 milyon TL arası, fatura düzenlemeyenlere 1 milyon-10 milyon TL arası, elden kira ödemelerine kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.