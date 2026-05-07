Meclise sunulan Torba Yasa Teklifi’nde yer alan bir düzenleme ile, kurumlar vergisi oranının, imalatçı-ihracatçılar için yüzde 9’a, ihracatçılar için yüzde 14’e indirilmesi öngörülüyordu. Ancak, teklifin meclis plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi şurasında verilen bir önergeyle bu düzenlemeden vazgeçildi.

Mevcut durumda kurumlar vergisi oranı ihracatçılara 5 puan, imalatçılara ise 1 puan indirimli olarak uygulanıyor. Yani, sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 24.

Bunun yerine, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanması öngörüldü.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “Yapılan düzenleme, üretimi özellikle zirai üretimi destekliyor, son derece de doğru. İhracatçıları başta kur desteği olmak üzere başka teşvikkerle desteklemek lazım.” dedi. Tolu, değişikliğin komisyon sürecinde verilen bir önergeyle gerçekleştiğini belirtirken şu bilgileri verdi:

ESKİ MODELİNDEN VAZGEÇİLDİ

Torba yasa teklifinin ilk halinde yer alan; imalatçı-ihracatçılar için yüzde 9, ihracatçılar için yüzde 14 oranında kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik düzenleme komisyonda çıkarıldı.Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanması öngörüldü.

Komisyonda kabul edilen teklifin, önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.