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Vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk üç sırasındaki isim 2022 yılında olduğu gibi Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisi rekortmenliğinin ilk sırasında ise Ziraat Bankası yer aldı.

Vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk üç sırasındaki isim 2022 yılına göre değişmedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2023'te gelir vergisinde rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 1,95 milyar liralık tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Rahmi Koç'un tahakkuk eden vergisi 480 milyon lira olarak kaydedildi.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİ

Kurumlar vergi rekortmenliğinde ilk üç sıra Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde oluştu.

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