Vergi sistemi değişti... Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Daha fazla ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini geçmeyenler hariç olmak üzere faaliyette bulunan bazı vergi mükellefleri basit usulden gerçek usule geçiş yapacak.



Türkiye'de faaliyet gösteren 3 milyona yakın vergi mükellefinin neredeyse 1 milyona yakını basit usulde vergi üzerinden ödeme yapıyordu.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı mükelleflerin vergilendirme usulleri yeniden belirlendi.



Yapılan düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51'inci maddesi gereği, Büyükşehir belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerdeki mükellefler basit değil gerçek usulde vergilendirilecek.



KİMLER GERÇEK USULE GEÇECEK?



Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar olarak sıralandı.



TAKSİCİ, MİNİBÜSCÜ, TAMİRCİ, KUYUMCU ETKİLENECEK



Faaliyette bulunan taksici, minibüscü, tamirci, kuyum sektörüyle uğraşanlar gerçek usulde vergiye tabi olacak.



BASİT USUL İLE GERÇEK USUL ARASINDAKİ FARK NE?



Her iki vergilendirme usulü arasındaki fark, Gerçek Usule Tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi, gelir geçici vergisi öderken Basit Usule Tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini ödüyor.



BASİT USULÜN AVANTAJLARI NELER?



Kazançları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Kazanç üzerinden vergi ödemiyorlar. Kazançları için yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermiyorlar. Defter tutma zorunlulukları yok. Vergi tevkifatı yapılamıyor. Geçici Vergi Beyannamesi vermiyorlar. Satışları KDV'den istisna tutuluyor. Vergi Levhası almıyorlar.

GERÇEK USUL VERGİNİN AVANTAJLARI NELER?

Gerçek kar üzerinden vergi ödediği için daha adil bir sistemde bulunan gerçek usul mükellefler detaylı kayıt tutma sayesinde vergi planlamasını daha kolay yapabiliyor. Aynı zamanda haklı olarak elde edilen giderler vergi matrahından düşülebildiği için vergi yükünün azalma ihtimali var, ancak bunun için gider faturası gösterilmesi gerekiyor. Ödemesi yapılmayan ya da çıkışı gerçekleşmeyen gider faturaları takibe alınıyor ve sahte fatura olarak değerlendirilip büyük cezalar kesiliyor.



İşletmenin mali durumu daha net şekilde görülebilirken bankadan kredi çekme gibi finansman desteklerinde daha öncelikli olabilirler. Öte yandan defterlerin detaylı olması, raporlama işlemleri daha zaman alıyor. Dolayısıyla özellikle büyük satış hacmine sahip işletmelerde muhasebe uzmanlarının yardımına ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle muhasabe ücretlerinde artış olabilir.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren devreye girecek.