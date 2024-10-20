Vergi sisteminde değişiklik çağrısı

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, vergi sisteminin değiştirilmesi çağrısı yaptı, "Adaletli bir anlayış getirilmeli" diye konuştu.



İsa Gök, "En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin gelirlere göre oturtulması mecburiyeti vardır. Az kazanandan az çok kazanandan çok herkesin kazancına göre vergi anlatışı getirilmelidir." dedi.



2024 ve 2025 emeklileri arasında enflasyon etkisi nedeniyle oluşacak maaş farkını hatırlatan Gök, şeker sanayiinde yüzde 35'e yakın kalifiye eleman açığının oluşabileceğini söyledi.



Başkan Gök, "Şeker sanayi açısından değerlendirdiğimizde 2 bine yakın öğretici arkadaşımızın emekli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızın emekliliğiyle sektör bir kez daha yara alacaktır, bu yara özelleştirmenin verdiği yaradan daha büyük olacaktır." ifadelerini kullandı.



Antalya’da konuşan Gök'ün gündeminde asgari ücret tespit çalışmaları da vardı. Gök, komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi.



Gök, "Sadece işçiye verilen ücretin enflasyonu azdırıcı gibi bir yaklaşım çok doğru değli. Gelirden aldığmız payda yükselme yoksa asgari ücret gerçekçi değil." şeklinde konuştu.



Başkan Gök , Türk-İş'in pazar günü Ankara'da yapacağı mitingde tüm bu sorunların dile getirileceğini söyledi.