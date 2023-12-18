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Vergi tahsilatında rekor

Kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı. Temmuz-kasım döneminde tahsilat, geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 122 arttı.

Vergi tahsilatında rekor

Bütçe fazlası verilen kasım ayında tarihteki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.

Yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde ise aylık ortalama tahsilat, ilk yarıdakini neredeyse ikiye katladı. tahsilatında ilk yarıdaki yüzde 55’lik artışa karşılık, yeni vergilerin geçerli olduğu temmuz-kasım döneminde yüzde 121,8 artış yaşandı. Bu dönemde vergi tahsilatı 2 trilyon 457 milyar liraya ulaştı.

Özellikle kasım ayında 668,5 milyar lira ile bütçe tarihindeki en yüksek aylık vergi tahsilatına ulaşıldı.

Temmuz-kasım dönemindeki tahsilatın üçte ikisi ÖTV, KDV gibi tüketimden alınan dolaylı vergilerden geldi..

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