Vergide aslan payı ücretlilerin

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Bütçe İzleme Bültenine göre, 2024’te gelir vergisi ödemelerinde çalışanların payında 5,5 puanlık artış dikkat çekti.



2024 yılında tüm gelir-kazançlardan alınan vergi kalemleri dikkate alındığında, gelir vergisinin yüzde 65,4’ünü çalışanlar ödedi.



2023’te bu pay yüzde 59,9 seviyesindeydi. Sadece gelir vergisi olarak bakıldığında ücretilerin payı yüzde 93,4’e çıktı.



Geçen yıl 1 trilyon 527 milyar TL olan gelir vergisinin 1 trilyon 426 milyar TL’si çalışanlar tarafından verildi.