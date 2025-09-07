Vergide büyük indirim... Çocuklu ailelere avantaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yıllardır süren krizden toparlanmakta zorlanan ülkenin orta sınıfını güçlendirmeyi amaçlayan ülkenin gelir vergisi sisteminde 1,6 milyar avroluk (1,9 milyar dolar) radikal bir reform duyurdu.



Miçotakis, hükümetinin gelecek yılki politika önceliklerini açıkladığı yıllık konuşmasında, özellikle çocuklu aileler için gelir vergisi oranlarında indirimler yapılacağını açıkladı.



4 ÇOCUĞU OLANA VERGİ İNDİRİMİ



Yunanistan'ın düşük doğum oranlarını desteklemek amacıyla, yıllık gelirinin ilk 20 bin Euro'suyla dört veya daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi uygulanmayacağını duyurdu.



Ayrıca emeklilere ek ödemeler, güvenlik güçleri çalışanları ve diplomatlara daha iyi ücretler ve Yunanistan'ın on yıl süren borç krizi sırasında ilk kez getirilen diğer vergi indirimlerini duyurdu.



Planlar, artan yaşam maliyeti ve hala baskı altında olan reel ücretler nedeniyle yük altında kalan vatandaşlara rahatlama sağlamak amacıyla tasarlandı.



Miçotakis altı yıldır iktidarda olmasına rağmen, anketler 2023 seçimlerinde popülaritesinin düştüğünü gösteriyor. 2027'de üçüncü bir dönem için aday olmayı planlayan Miçotakis, halkın gelirini iyileştirme vaatlerinde ilerleme kaydetmek istiyor.



Selanik Uluslararası Fuarı'nda konuşan Mitsotakis, "Yüksek fiyatların en büyük sorun olduğunu çok iyi biliyorum" dedi ve vergi reformunun bunu ele almak için tasarlandığını söyledi.



Yeni vergi indirimleri, Yunanistan'ın bütçesinin beklenenden yüksek performans göstermesi sayesinde mümkün oldu. Vergi kaçakçılığına karşı alınan önlemler meyvelerini verirken ve 2025 verileri Yunanistan'ın bütçe hedeflerini bir kez daha aşacağını gösterirken, 2024'teki sürpriz kazanç bu yıl da tekrarlanacak.



Başbakan, açıklanan tüm değişikliklerin tamamen ölçülü olduğunu ve "Avrupa yükümlülüklerine uyduğunu" söyledi.



Mitsotakis, "Büyüme temettüsünün vatandaşlara geri dönmesinin en iyi yolu sosyal yardımlar değil, vergi indirimleridir" dedi.



Önlemler arasında şunlar yer alıyor:



- Gelir vergisi oranlarında indirim ve dört veya daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik vergilendirmenin kaldırılması.



- 40.000 ile 60.000 Euro arasındaki gelirler için daha düşük vergi oranı.



- 25 yaşın altındaki ve geliri 20 bin Euro'ya kadar olan çalışanlar vergi ödemeyecek.



- Kira gelirlerinden elde edilen gelirlere daha düşük vergi oranı.



- Nüfusu bin 500'ü geçmeyen köylerdeki Yunanlılar, 2026'da emlak vergisinin yarısını ödeyecek, 2027 ve sonrasında ise vergi ödemeyecek.



- Nüfusu 20 binin altında olan uzak adalarda katma değer vergisi yüzde 30 oranında azaltılıyor.



