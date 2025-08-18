Vergiler düşüyor... Vatandaş daha çok kazanacak

İtalya Maliye Bakan Yardımcısı Maurizio Leo, Il Messaggero'ya verdiği bir mülakatta İtalyan hükümetinin 2026 bütçesinde orta sınıf kazançlar üzerindeki vergileri azaltmayı planladığını söyledi. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki yönetim, yıllık 28 bin euro (32 bin 770 dolar) ile 60 bin euro arasında kazananlar için vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.



Hükümet ayrıca kurumlar vergisinde de değişiklik yapmayı düşünüyor. Leo, herhangi bir vergi indiriminin İtalya'nın kamu maliyesi ile uyumlu olması gerektiğini vurguladı.



Halihazırda İtalya üç gelir vergisi dilimi uyguluyor. 28 bin Euro'ya kadar yüzde 23, 50 bin Euro'ya kadar yüzde 35 ve bunun üzerinde yüzde 43. Buradaki zorluk, düşük ekonomik büyüme ve GSYH'nin yüzde 130'unu aşan yüksek borç yükü karşısında bu kesintileri uygulamak. IMF, İtalya'nın 2030 yılına kadar bu borç oranını düşürmekte zorlanacağını tahmin ediyor.



Buna rağmen İtalya, bütçe açığını gelecek yıla kadar AB'nin yüzde 3'lük sınırının altında tutma taahhüdünde bulunarak yatırımcı güvenini arttırdı ve İtalyan-Alman tahvil spreadleri son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı.