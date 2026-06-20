Veterinerlere büyük ceza, yüzde 120 bin artırıldı

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda değişikliğe gidildi.

Veterinerlik hizmeti veren veteriner hekimlere yönelik ağır para cezaları yürürlüğe girdi.

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda yapılan değişiklikle birlikte meslek icrasına men kararı verilen veteriner hekimlere 600 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Yapılan değişiklikle birlikte "Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın yüksek haysiyet divanınca tasdik edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet divanlarınca 120 bin liradan 600 bin liraya kadar inzıbati para cezası verilir." hükmü yürürlüğe girdi.

Bu tutarlar daha önce 100 liradan 500 liraya kadar olarak belirlenmişti. Böylece ceza oranı yüzde 120 bin civarında artmış oldu.