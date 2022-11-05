VGM burs başvuruları 2022: VGM burs başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

VGM burs başvuruları, eğitim öğretim hayatına destek sağlaması için başvuruda bulunacak pek çok kişi tarafından bekleniyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlayan VGM bursları için başvuru tarihleri açıklandı. Peki, GM burs başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?



VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, burs başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.



Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN