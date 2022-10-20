VGM burs başvurusu ne zaman? Tarih belli oldu (2022 VGM burs başvuru tarihleri)

İhtiyaç sahibi binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen VGM burs başvuruları için detaylı sorgulama sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında burs başvuruları için tarihler açıklandı. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman?



VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, burs başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihinde, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.



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