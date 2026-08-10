İkinci el oto pazarları durgun

En yoğun dönemlerini yaşaması gereken ikinci el otomobil pazarında satışlar düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim.

İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken, Temmuz ayında sadece 80 bin sıfır otomobil satılabildi. 2. el oto pazarlarında da tablo farklı değil.



Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında fark yok.



Yılın ilk yarısında el değiştiren her üç otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken, 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.