Okul alışverişi başladı: Çantalar 8 bin liraya kadar çıkıyor
11.08.2026 09:41
Okulların açılmasına bir ay kala alışveriş başladı. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 20 arttı.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi hareketlendi. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre arttı. Çanta fiyatları 600 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkarken beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200 liradan satılıyor. Kalemlerin bir düzinesi ise ortalama 70 liraya alınabiliyor.