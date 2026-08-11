Okul alışverişi başladı: Çantalar 8 bin liraya kadar çıkıyor

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi hareketlendi. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre arttı. Çanta fiyatları 600 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkarken beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200 liradan satılıyor. Kalemlerin bir düzinesi ise ortalama 70 liraya alınabiliyor.