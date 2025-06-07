Vietnam'dan 3 milyar dolarlık satın alma

Vietnamlı işletmeler, önümüzdeki hafta yapılacak üçüncü tur resmi müzakereler öncesinde daha fazla ABD tarım ürünü ithal etmek üzere yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 20 anlaşma imzaladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Çevre Bakanı Do Duc Duy'un 2-6 Haziran tarihleri arasında Iowa, Ohio, Maryland ve Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında mutabakat zabıtlarının imzalandığı belirtildi.



Duy “Bu anlaşmalar, Vietnam iş dünyası ve hükümetinin ABD ile dengeli ticareti teşvik etme ve Trump yönetimini Vietnam mallarına uygulanan yüksek karşılıklı gümrük vergilerini yeniden gözden geçirmeye teşvik etme yönündeki güçlü kararlılığını ve iyi niyetini vurgulamaktadır.” dedi.



Vietnam, daha sonra görüşmelere zaman tanımak için 90 günlüğüne yüzde 10'a çekilen yüzde 46'lık gümrük vergisi tehdidini bertaraf etmek için, ticarete bağımlı ülkenin en büyük ihracat pazarı olan ABD ile haftalar süren yoğun bir diplomasi yürüttü.



"İyi niyet"e yapılan atıf, bu hafta başında Güneydoğu Asya ülkesinin, Trump yönetiminin Çin tedarik zincirlerindeki rolünü azaltması için ülkeye baskı yapmaya devam etme sözü vermesinin ardından ABD'nin ticaret taleplerine yazılı bir yanıt gönderirken kullandığı dili yansıtıyor.



Vietnam geçen ay yapılan ikinci tur ticaret görüşmelerinin ardından kaydedilen ilerlemeye atıfta bulundu ancak çözülmeyi bekleyen sorunlar olduğunu söyledi. Vietnam, ABD'nin bazı endişelerini gidermek için ticari sahtekârlıkların üzerine gitme ve ABD tarım ürünlerini satın alma sözü verme gibi adımlar attı.