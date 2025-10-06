Vietnam'dan dev büyüme

Vietnam'ın GSYİH'si 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,23 arttı. Bu artış, bir önceki dönemdeki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 8,19'luk artıştan hızlanarak 2022'nin 3'üncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.



Büyüme geniş tabanlıydı ve sanayi ve inşaat (yüzde 9,46 - yüzde 8,82 2'nci çeyrek), hizmetler (yüzde 8,56 - yüzde 9,06) ve tarım (yüzde 3,74 - yüzde 3,95) dahil olmak üzere tüm sektörler daha da ilerledi.



Bu arada, Ağustos başında uygulanan yüzde 20'lik ABD tarifesine rağmen ticaret direncini korudu ve 3'üncü çeyrekte mal ihracatı ve ithalatı sırasıyla yüzde 18,4 ve yüzde 20,2 arttı. Harcamalar tarafında, nihai tüketim yıllık bazda yüzde 7,79 artarken, sabit yatırım yüzde 8,97 arttı.



Başbakan Pham Minh Chinh, devam eden ABD ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe atıfta bulunarak, ihracatın bu yıl yüzde 12'nin üzerine çıkacağını öngördü. Ancak BM raporu, gümrük vergilerinin Vietnam'ın ABD'ye yaptığı ihracatı yüzde 20'ye kadar azaltabileceği ve bu durumun Vietnam'ı en çok etkilenen Güneydoğu Asya ekonomisi haline getirebileceği konusunda uyardı. Yılın ilk dokuz ayında ülkenin GSYİH'si yüzde 7,85 artarak 2011'den bu yana en güçlü performansını kaydetti.