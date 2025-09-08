Vietnam'ın büyüme tahmini düştü

Dünya Bankası, ihracat büyümesinin güçlü bir ilk yarının ardından normale dönmesiyle birlikte ılımlılaşan faaliyeti gerekçe göstererek, Vietnam için 2025 büyüme tahminini Mart ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,6'ya düşürdü ve hükümetin yüzde 8,3-yüzde 8,5 hedefinin oldukça altında kaldı.



Banka, "İhracat odaklı bir ekonomi olarak Vietnam, küresel büyümenin yavaşlamasına ve başlıca ticaret ortaklarından gelen talebin zayıflamasına karşı savunmasız kalmaya devam ediyor" dedi ve "ticaret politikası belirsizliğinin de iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkileyebileceğini" ekledi.



Bu indirim, Vietnam'ın en büyük ihracat pazarı olan ABD'nin 7 Ağustos'tan itibaren mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulamasının ve üçüncü ülke aktarmalarının yüzde 40 vergiyle karşı karşıya kalmasının ardından geldi.



Orta vadede, küresel ticaretin toparlanması ve Vietnam'ın imalat sektöründeki rekabet gücünün desteğiyle 2026'da yüzde 6,1 büyüme öngörülmeden önce 2027'de yüzde 6,5'e yükselmesi bekleniyor. Bu arada Başbakan Pham Minh Chinh, ticaret gerginlikleri, jeopolitik çatışmalar ve tedarik zinciri kesintilerinin enflasyon ve döviz kuru üzerinde baskı yarattığı konusunda uyardı.