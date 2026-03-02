VİOP'ta büyük düşüş, BİST nasıl açılacak?
Anadolu Ajansı
VİOP haftaya sert satıcılı başladı.
Burak Taşçı
ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında piyasalar işlemlere başladı. VİOP güne yüzde 3,28 oranında düşüşle başladı. Bu düşüş Borsa İstanbul'un açılışı için öncü veri oluyor.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası güne sert satışla başladı. VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 3,28 düşüşle 15.461,00 puandan başladı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar değerli metalleri yükseltirken risk algısı yüksek olan hisse piyasalarını olumsuz etkiliyor.
ABD vadeli işlemleri de satıcılı seyrediyor.
VİOP'taki düşüş Borsa İstanbul'un da satıcılı açılacağına işaret ediyor.