VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta cuma ve dün yurt içi piyasalarda Kurban Bayramı Tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmedi. Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 10.736,00 puandan tamamladı.



Endeks kontratında tatil sebebiyle perşembe günü akşam seansı yapılmadı.



Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 10.755,00 seviyesinden işlem gördü.



Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine dair iyimserliklerle pozitif bir seyir izleniyor.



Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarife restleşmeleriyle başlayan ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi için tarafların Londra'da bir araya gelerek başlattığı ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.