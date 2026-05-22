VİOP'ta rekor teminat tamamlama çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verilmesi ve yönetimin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na geçeceğine dair mahkeme kararıyla birlikte iç piyasada Borsa İstanbul sert düşüş gösterdi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ise tarihi yüksek seviyeye ulaşan teminat tamamlama çağrısı oluştu.

Başka bir deyişle yatırımcıların pozisyonları boşa çıktı ve kural olarak teminat tamamlama çağrısı belirdi. 3 milyar 635 milyon 343 bin 794 lira 50 kuruşluk teminat tamamlama çağrısı güncel olarak bekliyor.