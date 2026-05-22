VİOP'ta yine düşüş var, mutlak butlan etkisi sürüyor

Piyasalar bayram öncesinde sert satış dalgasıyla karşılaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı etkisini sürdürüyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası güne yüzde 4.85 oranında düşüşle 14 bin 470 puandan başladı. Bu veri Borsa İstanbul 'un açılışı için öncü gösterge olarak kabul ediliyor ve BİST 'in de güne satıcılı başlayacağına işaret ediyor. VİOP'ta dün tarihin en yüksek teminat tamamlama çağrısı oluşmuş ve 3.6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı yayımlanmıştı.

MUTLAK BUTLAN KARARI ETKİLİ OLUYOR

İç piyasada ise doların güçlenmesine Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında mutlak butlan kararı verilmesi etkili oldu. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi.