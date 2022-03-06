ntv.com.tr

Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 06.03.2022 - 05:59

Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı

İlişkili Haberler

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Dünya çapında kredi kartı sağlayıcıların en büyükleri olan Visa ve Mastercard, 'da operasyonlarını durduran şirketler listesine katıldı.

Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Mastercard'dan yapılan açıklamada, Rus bankalar tarafından verilen kartların artık altyapıları tarafından desteklenmeyeceğini ve Rusya dışında verilen kartların da Rusya'da geçerli olmayacağı belirtildi.

Çevrim içi ödeme platformu PayPal da dün Rusya'daki servislerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

VİDEO: NTV EKİBİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...