Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı

Dünya çapında kredi kartı sağlayıcıların en büyükleri olan Visa ve Mastercard, Rusya'da operasyonlarını durduran şirketler listesine katıldı.

Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Mastercard'dan yapılan açıklamada, Rus bankalar tarafından verilen kartların artık altyapıları tarafından desteklenmeyeceğini ve Rusya dışında verilen kartların da Rusya'da geçerli olmayacağı belirtildi.

Çevrim içi ödeme platformu PayPal da dün Rusya'daki servislerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

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