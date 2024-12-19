Viskiden ne kadar vergi alınıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberinin doğru olmadığını ifade etti.



Başkanlığın verdiği bilgilere göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu kapsamında viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.



Piyasada satılan, alkol derecesi 40 olan, 1 litrelik ambalajdaki viskiden yaklaşık 508 lira ÖTV ve en az 200 ila 300 lira arasında değişen tutarlarda KDV alınıyor.



Buna göre, şişedeki vergi yükü toplamda yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değişiyor.