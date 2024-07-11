Vize reddinin maliyeti 13 milyon euro

Haber: Sena Gürbıyık



Türk vatandaşlarının vize sorunu sürüyor. Geçen yıl Türkiye’den Schengen vizesi almak için yapılan başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Bu başvurulardan yüzde 16'sı reddedildi.



Yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl vize ret başvurularına harcanan tutar 13 milyon euro olarak açıklandı.



Doç. Dr. Çiğdem Nas, "Sürecin çok uzaması gecikmeler yaşanması bazen çok mantıksal olmayan çok iyi gerekçelendirilmemiş ret oranları ve ret cevaplarında artış olması, istenen belgelerin çok ayrıntılı çok detaylı olmaması bütün bunlar aslında süreçle ilgili sorun oluşturuyor. Herhangi bir geri ödeme olmuyor bu da tabi insanlara mağduriyet oluşturmuş oluyor. Bazen çabuklaştırmak için VIP servis gibi hızlandırılmış süreçler var onlarda başvuru ücreti daha da fazla." ifadelerini kullandı.



Schengen İstatistik Portalı verilerine göre, Türklerin reddedilen vize sayısı 2014’te 35 bin iken, 2023’te 169 bin'e yükselerek üç katına çıktı.



En fazla ret sayısı da Almanya'ya ait... 2023'de verilen 55 bin vize reddi de kabul edilmeyen tüm başvuruların yüzde 32'sini oluşturdu.



Nas, "Öncelikli olarak Türkiye-AB ilişkilerinin son dönemde yaşadığı gerileme, uzaklaşma bunda genel olarak, ortam olarak bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında tabi Avrupa Birliği'nin göç konusunda giderek daha güvenlikçi bir anlayışa sahip olması ve vizeyi aslında biraz da böyle genel göç politikası çerçevesinde değerlendirmesi de etkili oluyor." şeklinde konuştu.



Vize almak isteyenler süreçlerin uzamasıyla hem zaman kaybına hem de maddi kayba uğrayabiliyor.

