Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri 42 milyar TL’yi aştı

2. Vodafone Business’ın KOBİ ve işletmelerin dijital dönüşümüne yönelik eğitim ve organizasyonlarına şahit oluyoruz. Bu noktada neler yaptığınızdan kısaca bahsedebilir misiniz?



Vodafone olarak, Politika Araştırma Laboratuvarı ile birlikte Türkiye’nin dijitalleşme performansını inceleyen “Dijital Türkiye 2030” raporuna imza attık. Raporumuzda ayrıca KOBİ’lerin dijitalleşme eğilimlerini de mercek altına aldık ve elde ettiğimiz veriler ışığında KOBİ’lerin dijitalleşmesinde önemli bir gelişim alanı bulunduğu görülüyor. Vodafone Business olarak Dijital Dönüşüm Programı’yla aslında şirketlerin ve çalışanların dijital olgunluğunu artırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri ile birlikte “OSB Dijital Dönüşüm Programı”nı hayata geçirmiştik. Dijital Dönüşüm Programı’nın birinci ve ikinci döneminde verdiğimiz toplam 154 saatlik eğitim, sanayicimizde dijital dönüşümün tüm temel kavramlarını anlayarak aksiyona geçme motivasyonu sağladı. 2023 yılında 1000 dijital elçi yetiştirilen OSB Dijital Dönüşüm Programı’nın ardından, bu yıl da 1000 kişiye ulaşarak, toplamda 2000 dijital elçi yetiştirdik.



Son olarak YTÜ ve OSBÜK ile Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi’ni gerçekleştirerek KOBİ’lerimizin dijital karnesini çıkartmaya başladık. Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayan olan bu analizin sonuçlarına göre her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunarken, KOBİ’lerin geliştirilmesi gereken alanlarına özgü önereceği çözümlerle de işletmelerin dijital olgunluklarını yükseltmesine katkı sağlayıyoruz.



3. Bulut teknolojileri ve veri merkezi tarafında yeni gelişmeler, açılım, projeleriniz bulunuyor mu?



Vodafone olarak halihazırda toplam beş veri merkezimiz; özel ve güvenlikli server’larımızla bulut alanında Vodafone Business olarak biz de işletmelerimize hizmet sağlıyoruz. 2021-2025 yılları arasında dijital veri artışının yüzde 22,9’a erişmesi bekleniyor. Veri artışına paralel olarak veri merkezi ihtiyacı da artıyor. Bizler de bu paralelde Edgnex Data Centres By DAMAC’la, İzmir’de yeni bir veri merkezi kurmak için güçlerimizi birleştirdik. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulacak bu veri merkezimiz, 6 megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone’un Ege Bölgesi’ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.



Bunun yanında bu yılın başında Vodafone Grubu, Microsoft ile 10 yıllık büyük bir stratejik ortaklığını duyurmuştu. Grubumuz önümüzdeki 10 yıl içinde Microsoft ile birlikte geliştirilen ve Vodafone’un bağlantı hizmetlerini de kullanacak olan bulut ve yapay zekâ hizmetlerine de 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Son olarak da Vodafone Grubu ve Google, Avrupa ve Afrika'da kullanılan bulut ve siber güvenlik hizmetleriyle cihazları kapsayan ve değeri 1 milyar doları aşan 10 yıllık anlaşmayla mevcut stratejik iş ortaklıklarını güçlendirdi. Bu paralelde Vodafone’un 15 ülkedeki müşterilerinin yanı sıra dünya çapında 45 pazardaki iş ortaklarına depolama, güvenlik ve yapay zeka desteği sunacak anlaşma kapsamında, Google, işgücü verimliliğini artırmak için Vodafone’un sabit ve mobil bağlantı hizmetlerini kullanacak.



4. IoT alanında Vodafone Business olarak hangi adımları atıyorsunuz?



IoT bazlı sunduğumuz ürünlerden Akıllı Fabrika Çözümü, Araç Takip Sistemi, Dijital Tarım Çözümü, IoT Platform Çözümü, Perakende Analitiği Çözümü, Red Enerji, gibi hizmetlerimizle de işletmelerimizin dijital çağa en hızlı ve güvenilir biçimde ayak uydurabilmesine yardımcı oluyoruz. Yeşil dönüşümde işletmelere, özellikle KOBİ’lere, sunduğumuz IoT bazlı dijital çözümlerle işletme ve KOBİ’lerimizin dijital ve yeşil dönüşümlerini mümkün kılıyoruz. B u noktada dijital çözümlerimizi kullanan işletmeler karbon ayak izlerini azaltırken verimliliklerini artırarak rekabet avantajı elde edebiliyor. Bulut Santral çözümümüz sayesinde enerji tüketimi ve karbon ayak izi önemli ölçüde azalıyor. Akıllı Fabrika ürünümüz sayesinde gerçek zamanlı verimlilik takibi yapılarak makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artışlar elde edilebiliyor. Araç Takip Sistemi’yle yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. İşletmelerimiz Red Bulut’ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor.



Bunun yanında aslında Vodafone Business olarak, 2019 yılında e-Call ile başladığımız servislere bağlantılı araç ile devam ettiğimizi belirtebiliriz. Bugün 1,1 milyondan fazla araçta Vodafone altyapısı bulunuyor. Bu hatların 300 bin adetten fazlası e-SIM teknolojisini destekliyor. Biz de Vodafone Business olarak 37 araç markasına e-Call hizmeti sağlıyoruz. Geçen yıl ilk bağlantılı araç müşterimize hizmet vermeye başlamıştık. Şu anda bu sayı 4’e ulaştı. Abone sayımız ise 50 bini geçti. Bu rakamlar da her geçen gün artıyor.



5. Sürdürülebilirlik adına Vodafone olarak hangi ürünlerinizle öne çıkıyorsunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz?



Geçtiğimiz aylarda Vodafone olarak Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü mercek altına alan yeni bir rapor yayınladık. “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu” adını verdiğimiz bu çalışmamızda yeşil dijital dönüşümün etkileri, dünya ve Türkiye'deki uygulamalar, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital ürünler ve kamu politikalarına yönelik öneriler ele aldık. Raporumuza göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji çözümümüzün kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke GSYİH’si 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek.



Red Enerji ürünümüzle aylık yüzde 30’a kadar enerji tasarruf imkânı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürürken, bir diğer ürünümüz olan Akıllı Fabrika ile makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artışlar elde edebiliyoruz. Dijital Tarım çözümümüz sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40’a, ilaç ve gübrede ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlayabiliyor, kaynak verimliliğine ciddi anlamda katkı sunuyoruz.