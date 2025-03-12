Vodafone uydu üzerinden mobil iletişim çalışmalarına hız verdi

Merkezde alçak yörünge uzay ve kara tabanlı entegre mobil genişbant hizmetleri geliştirilecek. Bu sayede müşteriler, mevcut akıllı telefonlarını kullanarak uydu ve 4G/5G ağları arasında sorunsuz geçiş yapabilecek. Merkez, Avrupa’da ortak standartların belirlenmesini teşvik eden yeni bir uzay/kara ekosistemi oluşturmak için Açık Radyo Erişim Ağı (RAN) ilkelerini benimseyecek. Projeye Vodafone'un iş ortakları AST SpaceMobile ve Málaga Üniversitesi’nin yanında diğer üçüncü taraf teknoloji şirketleri ve geliştiricilerinin de davet edilerek, birleşik uydu ve kara bağlantı çözümlerinden oluşan yeni bir Avrupa ekosisteminin teşvik edilmesi hedefleniyor.

SatCo adını taşıyacak yeni şirket, Avrupa'nın her yerinde yüzde 100 coğrafi kapsama sağlamayı hedefleyerek, tüketicilere ve işletmelere mobil ağ operatörleri aracılığıyla güvenli bir uydu tabanlı mobil genişbant bağlantısı sunacak. Vodafone Grubu CEO’su Margherita Della Valle şunları söyledi: "Vodafone’un uydu tabanlı mobil genişbant teknolojisi, müşterilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını sağlayacak. Yeni uydu şirketimiz, bu teknolojiyi Vodafone’un ağ ve mühendislik uzmanlığı ile AST SpaceMobile’ın 'gökyüzündeki antenleri'ni birleştiren bir anahtar teslimi hizmet aracılığıyla diğer Avrupa mobil operatörlerine sunabilecek." AST SpaceMobile CEO’su Abel Avellan ise şöyle konuştu: "Vodafone’la birlikte tüm Avrupa’da ticaretleşme planlarımızı hızlandırmaya hazırız ve uydu tabanlı mobil genişbandı gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım atıyoruz." Üniversite işbirliğiyle araştırma merkezi açılacak Vodafone, AST SpaceMobile ve Málaga Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa’da yeni bir uzay ve kara tabanlı mobil genişbant araştırma ve doğrulama merkezi kuracak. İspanya Uzay Ajansı tarafından desteklenen merkez, Málaga'daki Vodafone İnovasyon Merkezi bünyesinde 2025 yazında açılacak.

Vodafone Grubu ve AST SpaceMobile, uydu tabanlı genişbant teknolojisi alanında yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. İki şirket, ticari ve hükümet uygulamaları için tasarlanmış olan ve akıllı telefonlarla doğrudan erişilebilen uydu tabanlı mobil genişbant teknolojisini Avrupa’daki tüm mobil ağ operatörlerinin hizmetine sunacak ortak bir Avrupa uydu hizmeti işletmesi kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Açılacak merkez, uzay ve kara tabanlı ağlarda birbirinin yerine çalışabilecek yeni ve açık kaynak donanım, yazılım, proses çipi tasarımı ve bunların test edilip doğrulanması gibi konulara odaklanacak. Merkez, uzaydan karaya bir ağ geçidi barındıracak.

Projeyle, iş ortakları ve diğer operatörler, AST SpaceMobile'ın BlueBird uyduları üzerinden sunacakları hizmetleri ticari olarak piyasaya sürmeden önce test etme ve doğrulama imkânına kavuşacak.

Bu da sektör genelinde inovasyonların önünü açacak ve evrensel bağlantı hizmetlerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sunacak işbirliklerini teşvik edecek. Vodafone, bu merkezi Avrupa’daki üçüncü taraf şirketler için tam yönetimli bir şebeke ve hizmet operasyon merkezi haline getirecek.



Vodafone ve AST SpaceMobile ayrıca cihazlara doğrudan uydu hizmeti sağlayacak yeni bir şirket kurmak üzere de anlaşma imzaladı. Yeni girişim, AST SpaceMobile’ın uydu hizmetlerini Avrupa’daki mobil ağ operatörlerine tek bir anahtar teslimi düzenleme altında dağıtacak. Bu, Vodafone’un ileri mühendislik uzmanlığını kullanarak Avrupa’da bir ağ yönetimi ve ağ operasyon merkezi altyapısı ile desteklenecek. SatCo, mobil ağ operatörleri için Avrupa çapında yer istasyonları ağı inşa edecek ve bu ağdan gelen verileri alçak yörüngedeki uydu ağına taşıyacak.



İlk uzay tabanlı mobil video görüşmesini gerçekleştirdi



Vodafone geçtiğimiz Ocak ayında AST SpaceMobile'ın BlueBird uydularıyla, mobil kapsama alanı olmayan bir bölgede dünyanın ilk uzay tabanlı mobil video görüşmesini gerçekleştirerek, 15 ülkede 340 milyon müşterisine ve 45 pazarda ağ ortaklarına mobil kapsama sağlama hedefine yönelik önemli bir adım attı. Vodafone, 2025 ve 2026 yıllarında Avrupa genelinde ticari uzay tabanlı mobil genişbant bağlantısının tanıtılmasına öncülük ediyor.



Vodafone Türkiye de geçtiğimiz günlerde aynı teknolojiyi kullanarak Türkiye’de AST SpaceMobile’a ait BlueWalker3 test uydusu üzerinden sesli görüşme ve SMS testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bolu-Düzce arasındaki kapsamanın olmadığı kırsal ve dağlık bir alanda, herhangi bir ek ekipman veya yazılım kullanmadan, standart telefonlar ile gerçekleştirilen bu başarılı test Türkiye’de bir ilk, dünyada da AST ile gerçekleştirilen ABD’deki testlerden sonra ilk olması yönüyle büyük öneme sahip.

AST SpaceMobile, dünyada herhangi bir özel yazılım veya cihaz desteği gerektirmeden, çok sayıda 4G veya 5G akıllı telefona doğrudan mobil genişbant sunacak tek uydu teknolojisini sağlıyor. Bu teknoloji, Vodafone’un kara tabanlı ağlarının bir uzantısı olarak sorunsuz bir şekilde çalışıyor.



Uydu, şu anda mevcut hiçbir mobil veya sabit alternatifin olmadığı yerlerde kapsama sağlayan tamamlayıcı bir teknoloji olarak işlev görüyor. Uydu hizmeti ve kara tabanlı ağ, birlikte dağlık alanlar ve denizler de dahil olmak üzere Avrupa’nın her yerinde herhangi bir zamanda kullanılabilir bir iletişim altyapısı sunacak ve genel dayanıklılığı artıracak.