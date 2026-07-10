Vodafone'un en büyük hissedarı belli oldu

Fransız milyarder Xavier Niel, Vodafone Grubu'nun CEO'su olmaya hazırlanıyor. Niel, İngiliz telekomünikasyon grubundaki tüm hissesini yaklaşık 6 milyar dolara satmayı kabul etti.

Bu anlaşma, Avrupa'nın parçalanmış telekomünikasyon sektöründe uzun zamandır birleşmeyi savunan, Avrupa'nın en aktif telekomünikasyon yatırımcılarından birine, Britanya'nın en büyük mobil operatöründeki en büyük hisseyi kazandırıyor.

Niel ailesi grubuna ait olan ve tamamına bu grubun sahip olduğu bir satın alma şirketi olan Vega, yaklaşık yüzde 16,2'lik hisseyi yaklaşık 4,4 milyar sterlin (5,91 milyar dolar) karşılığında satın almak üzere bağlayıcı bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Vodafone, 2023'te göreve gelen CEO Margherita Della Valle yönetiminde önemli bir yeniden yapılanma geçirdi. Grup, İspanya ve İtalya'dan çekildi, Almanya, İngiltere ve Afrika'ya odaklanmasını artırdı ve Three UK ile birleşmesini tamamlayarak İngiltere'nin en büyük mobil operatörünü oluşturdu.

İşlem tamamlandığında ve gerekli onaylar alındığında Vega, Vodafone'un en büyük hissedarı olacak.

Niel yaptığı açıklamada, "Vodafone, kaliteli varlıkları, güçlü markaları, lider konumu ve çeşitlendirilmiş coğrafi yayılımıyla desteklenen cazip bir yatırım fırsatı sunuyor" dedi.