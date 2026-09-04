Volkswagen 50 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Dünya genelinde yaklaşık 650 bin çalışanı bulunan ve yönetim krizi yaşayan Volkswagen , kritik personel planını onayladı.

2024 yılında da 35 bin işçi çıkarma kararı alan şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun sunduğu ve “Gelecek Planı" adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu savunuldu.

ARAÇ PORTFÖYÜ YÜZDE 50 DARALACAK

Buna göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar yüzde 50 daraltılması hedefleniyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kararın şirketin geleceği için çok güçlü bir sinyal olduğunu belirterek "İkonik markalarımızı daha çekici, daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca avro yatırım yapacağız." dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR 100 BİNİ BULABİLİR

Alman basını işten çıkarmaların toplamda 100 bin kişiyi bulabileceğini ileri sürerken, Volkswagen Volkswagen yetkililerinden buna ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan söz konusu 50 bin kişi, şirketin dünya genelindeki yaklaşık 650 bin çalışanının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor.

Otomotiv devinin bu radikal kararı almasında özellikle Asya pazarındaki gerileme etkili oldu. Volkswagen, en kritik pazarlarından biri olan Çin'deki satış kayıpları nedeniyle yılın ilk yarısında vergi sonrası karında yüzde 30'luk sert bir düşüş meydana gelmişti.

Gözlerin çevrildiği kurulun planı onaylaması, aynı zamanda şirketteki büyük kurumsal krizin de önüne geçti. Alman basınındaki haberlere göre, şirketin sahibi konumundaki Porsche ve Piëch aileleri ile yönetim kurulu, planın reddedilmesi halinde "olağanüstü genel kurul" çağrısı yapma tehdidinde bulunmuştu.