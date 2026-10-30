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Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek

30.10.2026 09:59

Son Güncelleme: 30.10.2026 11:40

Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek
Anadolu Ajansı

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'ye yatırım yapacak.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Doğuş Otomotiv, binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesi için Volkswagen'le niyet mektubu imzaladı.

Volkswagen'in Türkiye otomobil üretimi için yeni adım atıldı.

 

Türkiye'de Volkswagen araçlarının distribütörü olan Doğuş Otomotiv, Volkswagen'le niyet mektubu imzaladı.

 

Doğuş Oto'dan yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır." denildi.

 

Yapılan KAP açıklamasında "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri'nin gerçekleştireceği yeni iş birliğiyle; Türkiye Cumhuriyeti pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülkemiz otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülmektedir." ayrıntısı yer aldı.