Volkswagen'den yapay zeka yatırımı

Volkswagen, yapay zekaya 2030'a kadar bir milyar euro yatırım yapacak.

Volkswagen'den yapay zeka yatırımı

Alman devi , milyarlarca euro tasarruf sağlamak amacıyla 2030 yılına kadar yapay zekaya (YZ) bir milyar euroya kadar yapacağını ve bu teknolojiyi işinin her alanına entegre edeceğini duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada, Volkswagen'in yatırımının YZ destekli araç geliştirme, endüstriyel uygulamalar ve yüksek performanslı BT altyapısının genişletilmesine yönelik olacağı belirtilirken, 2035 yılına kadar kadar beklenen tasarrufun 4 milyar euroya ulaşabileceği ifade edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...