Volkswagen'den yapay zeka yatırımı

Alman otomobil devi Volkswagen, milyarlarca euro tasarruf sağlamak amacıyla 2030 yılına kadar yapay zekaya (YZ) bir milyar euroya kadar yatırım yapacağını ve bu teknolojiyi işinin her alanına entegre edeceğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, Volkswagen'in yatırımının YZ destekli araç geliştirme, endüstriyel uygulamalar ve yüksek performanslı BT altyapısının genişletilmesine yönelik olacağı belirtilirken, 2035 yılına kadar kadar beklenen tasarrufun 4 milyar euroya ulaşabileceği ifade edildi.