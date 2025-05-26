Volvo 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Volvo Car AB, İsveçli otomobil üreticisinin durgun talebe karşı koymak ve karını korumak için maliyetleri düşürmesi nedeniyle küresel işgücünün yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkarmayı planlıyor.



Volvo tarafından yapılan açıklamada, bu hamlenin 1000 danışman da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin pozisyonu etkileyeceği belirtildi. Üretici, yarısından fazlası İsveç'te olmak üzere yaklaşık 43 bin 800 kişiyi istihdam ediyor.



140 MİLYON DOLAR MALİYETİ OLACAK



Volvo, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını etkileyecek 1,5 milyar İsveç kronu (140 milyon dolar) kadar yeniden yapılandırma maliyetine maruz kalacak.



İcra Kurulu Başkanı Hakan Samuelsson geçtiğimiz ay Volvo'nun ilk çeyrek faaliyet gelirinde yüzde 60'lık bir düşüş bildirmesinin ardından 18 milyar kronluk kapsamlı bir verimlilik programı açıklamıştı. Planlanan kesintiler malzeme giderlerinin, personel maliyetlerinin ve yatırımların azaltılmasını içeriyor.