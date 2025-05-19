Volvo'nun satın alma direktörü vefat etti

Volvo Group, satın alma direktörü Andrea Fuder'in kısa bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.



AB Volvo, Pazar günü yaptığı açıklamada, grubun kamyon operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Jens Holtinger'in onun yerine geçeceğini söyledi.



Şirketten yapılan açıklamada Fuder'in 2017'den bu yana grubun yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.