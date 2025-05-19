Volvo'nun satın alma direktörü vefat etti
Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Volvo'nun satın alma direktörü rahatsızlanarak vefat etti.
Volvo Group, satın alma direktörü Andrea Fuder'in kısa bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.
AB Volvo, Pazar günü yaptığı açıklamada, grubun kamyon operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Jens Holtinger'in onun yerine geçeceğini söyledi.
Şirketten yapılan açıklamada Fuder'in 2017'den bu yana grubun yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.
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