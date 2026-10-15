Wall Street'te yapay zeka endişesi: Yatırımcılar sağlık hisselerine yöneldi

ABD 'de New York borsası, perşembe gününe düşüşle başlamasının ardından kayıplarını telafi ederek günü yükselişle tamamladı.

Yapay zeka şirketlerinin artan borçlanma maliyetlerine karşı kırılganlığına ilişkin endişeler teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar sağlık ve tüketim sektörlerindeki şirketlere yöneldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 7.744,06 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 yükselişle 26.713,03 puana ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kazanarak 52.177,69 puana ulaştı.

SAĞLIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

İlaç üreticisi Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri ise yüzde 2,8 yükseldi.

Deutsche Bank'ın yatırım tavsiyesini yukarı yönlü güncellediği perakende devi Walmart'ın hisseleri de yüzde 1,4 değer kazandı.

Üç şirketin hisselerindeki yükseliş, S&P 500 endeksinin günü artıda tamamlamasında önemli rol oynadı.

Endekste yer alan 11 sektörün sekizi yükselirken, sağlık sektörü yüzde 1,84 ve ham madde sektörü yüzde 1,71 artışla öne çıktı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE SATIŞ BASKISI

Teknoloji hisselerinde ise kayıplar devam etti.

Çip üreticisi TSMC'nin yapay zeka kaynaklı güçlü talep sayesinde üst üste altıncı kez rekor çeyreklik kâr açıklamasına rağmen 2027 yılına ilişkin temkinli değerlendirmelerde bulunması, sektördeki endişeleri artırdı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,8 gerilerken, sunucu üreticileri Dell Technologies yüzde 6,9 ve Hewlett Packard Enterprise yüzde 7,1 değer kaybetti.

Philadelphia yarı iletken endeksi de yüzde 0,9 düşerek üst üste yedinci işlem gününü kayıpla tamamladı.

Yatırımcılar, özellikle yüksek borç yüküne sahip yapay zeka şirketlerinin artan faiz oranlarından nasıl etkileneceğini değerlendiriyor.

Argent Capital Management Portföy Yöneticisi Jed Ellerbroek, "İster yeni bir müstakil ev ister devasa bir veri merkezi olsun, her şeyin finansman maliyeti artıyor. Bunun borsadaki birçok şirket üzerinde etkileri var" dedi.

Ellerbroek, günün en iyi performans gösteren hisselerinin ekonomik döngülerden görece daha az etkilenen savunmacı şirketler olduğunu belirtti.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

ABD'de açıklanan ekonomik veriler de piyasalardaki baskıyı artırdı.

Eylül ayında üretici fiyatları, mal ve hizmet maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle son dört buçuk yılın en güçlü artışını kaydetti.

Çarşamba günü açıklanan ve beklentileri aşan tüketici enflasyonu verileri de ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in aralık ayındaki toplantısına kadar faiz artırması ihtimali çarşamba günü yüzde 62 seviyesindeyken perşembe günü yüzde 67'ye yükseldi.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi bir miktar gerilemesine rağmen son yılların yüksek seviyelerine yakın kaldı.

S&P 500'DE YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 13 ARTIŞ

Geçen hafta rekor seviyeye ulaşan S&P 500 endeksi, 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Bu yükselişin büyük bölümü yapay zeka bağlantılı şirketlerden kaynaklandı.

Ancak endeksin beklenen kârlara göre fiyat/kazanç oranı yaklaşık 19'a gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı.

Uzmanlara göre bu durum, yatırımcıların yapay zeka devlerinin sağladığı yüksek kâr büyümesinin gelecekte yavaşlayabileceğini fiyatlamaya başladığına işaret ediyor.

Öte yandan uzay teknolojileri şirketi Rocket Lab'in hisseleri, yeni Neutron roketinin ilk fırlatılışının gelecek yıla ertelendiğinin açıklanmasının ardından yüzde 6,6 düştü.

Tarım kimyasalları üreticisi FMC'nin hisseleri ise üçüncü çeyrek beklentilerini sert biçimde düşürmesinin ardından yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

ABD borsalarında işlem hacmi de yüksek seyretti. Toplam 20,7 milyar hisse el değiştirirken, önceki 20 işlem gününün ortalaması 17,6 milyar seviyesindeydi.