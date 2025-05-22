Walmart işten çıkarma yapacak

ABD'li perakende devi Walmart, operasyonlarını basitleştirmek için yeniden yapılanma hamlesinin bir parçası olarak yaklaşık 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.



Şirketin planı, küresel teknoloji operasyonları, ABD mağazalarındaki e-ticaret yerine getirme ve reklamcılık işi Walmart Connect'teki ekipleri etkileyecek.



Plana göre şirket ayrıca bazı pozisyonları ortadan kaldıracak ve bazı yeni pozisyonlar açacak.



Walmart, yaklaşık 1,6 milyon çalışanıyla ABD'nin en büyük özel işvereni konumunda. Web sitesine göre dünya çapında toplamda yaklaşık 2,1 milyon çalışanı bulunmakta.