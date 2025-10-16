Waymo, Avrupa'ya açılıyor:  Sürücüsüz taksi 2026'da Londra'da

Google'a ait Waymo, 2026 yılında Londra’da tamamen sürücüsüz robotaksi hizmetini başlatmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu adım ile uluslararası büyük şehirlere yayılmayı ve otonom mobilite alanında öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Reuters'ın haberine göre, şirket yetkilileri, Londra lansmanına hazırlık sürecinde araç finansmanı firması Moove ile iş birliği yapacaklarını ve gerekli onayları almak için hem yerel hem ulusal düzenleyicilerle aktif olarak iletişimde olduklarını belirtti.

Waymo sözcüsü, “Araçlarımız şu anda Londra’ya doğru yola çıktı. Gelecek yıl tamamen otonom operasyonlar başlamadan önce, güvenlik sürüşleri ile testlere başlayacağız.” ifadelerini kullandı.



Waymo, Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Atlanta ve Austin gibi şehirlerde yaklaşık bin 500 araç ile hizmet veriyor. Haftalık olarak 250 binden fazla ücretli yolculuk gerçekleştiriyor.

Phoenix ve gelecek yıl Miami’de filo operasyonlarını yönetmek için Moove ile ortaklık kuran Waymo, araçların şarj altyapısı ve tesis yönetimi süreçlerini de bu iş birliği ile optimize edecek.



JAPONYA'DA VERİ TOPLAMA VE TESTLER

Waymo, bu yıl başlarında Japonya’nın Tokyo kentinde insan sürücüler tarafından kullanılan araçları test etmeye başladı. Bu kapsamda Japon taksi firması Nihon Kotsu ve mobil taksi çağırma uygulaması Go ile iş birliği yapıyor.

Bu testler, gelecekte otonom sürüş teknolojisinin güvenli ve verimli bir şekilde uluslararası pazarlara uyarlanabilmesi için kritik öneme sahip.



ABD’de otonom araçların ticarileştirilmesi hâlâ zorlu bir süreç. General Motors gibi şirketler, çarpışmalar, geri çağırmalar ve federal soruşturmalar nedeniyle operasyonlarda aksaklıklar yaşıyor.

Waymo ise, bu zorluklara rağmen istikrarlı bir büyüme sergiliyor ve Tesla’nın ABD’de uzun süredir beklenen robotaksi hizmetini devreye almasıyla birlikte sektörde önemli bir rekabet ortamı oluşuyor.



Araç çağırma firması Uber, Atlanta ve Austin’deki uygulamalarında Waymo araçlarını sunuyor. Şirket, Haziran ayında yapay zeka girişimi Wayve ile iş birliği yaparak, 2026 baharından itibaren İngiltere’de tamamen sürücüsüz sürüşleri denemeyi planladığını açıkladı.